Roma: Stampete (Pd), con piano Campidoglio rilanciamo le periferie

22 luglio 2021

- Sedici milioni per il potenziamento e l’adeguamento delle reti fognarie e idriche delle periferie romane: un piano di riqualificazione straordinario che ci consente di proseguire la riqualificazione delle zone più periferiche della città. Lo dichiara il consigliere capitolino Pd Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori Pubblici. "Ringrazio il sindaco Gualtieri e gli assessori Segnalini e Veloccia per aver portato avanti questo importante lavoro di ricucitura tra centro e periferia. Con questo piano verranno realizzate opere di urbanizzazione primaria, interventi essenziali per il miglioramento della qualità della vita, anche per quei quartieri più fragili che da decenni chiedevano le giuste attenzioni", conclude. (Com)