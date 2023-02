Cospito: Boschi (Azione-Iv), rispettare decisioni magistratura a prescindere da valutazioni di carattere umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Sulla sentenza con cui la Cassazione ha confermato il 41 bis per Alfredo Cospito, “sono decisioni che la legge rimette alla magistratura che ha valutato tutti gli elementi a disposizione. Noi siamo chiamati a rispettare la decisione della magistratura, a prescindere dalle valutazioni di carattere umano e umanitario nei confronti di una persona che sicuramente è in un momento di difficoltà di salute fisica oggettiva”. Lo ha dichiarato la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, in occasione della manifestazione "Una luce per l'Ucraina", organizzata di fronte all'ambasciata della Federazione russa, a Roma. “Ci sono delle leggi che devono essere rispettate a tutela di tutti e noi dobbiamo affidarci a quello che è stato un lavoro attento della magistratura che penso abbia valutato tenendo conto di tutti gli elementi. Sicuramente non sarà stata una valutazione fatta con superficialità. Noi siamo sempre dalla parte delle istituzioni e dello Stato quando ci sono delle manifestazioni violente e aggressive nei loro confronti”, ha aggiunto Boschi. (Rin)