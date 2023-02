Lombardia: Santanchè, obiettivo è giunta migliore a prescindere da partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la prima riunione del centrodestra per la definizione della nuova giunta regionale Lombarda. “Il clima è stato assolutamente ottimo”. Due le priorità individuate: “Fare la giunta migliore e farle in tempi rapidi, perché i lombardi hanno bisogno di continuità e risposte. Il tempo, anche in politica, è importante” ha dichiarato all’uscita il ministro de turismo Daniela Santanchè, coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia. “Stiamo ragionando sul perimetro delle deleghe anche considerando i cinque anni che sono passati e per l'esperienza che ognuno ha potuto maturare” ha aggiunto. I lavori procedono “speditamente” con l’obiettivo in comune di “fare la migliore giunta possibile a prescindere dalle caselle dei partiti, ma mettendo donne e uomini che sappiamo svolgere bene la funzione che gli verrà assegnata”, ha poi concluso Santanchè. (Rem)