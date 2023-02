Ucraina: Tajani, da guerra problemi globali, rinnovare iniziativa per grano sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione russa dell’Ucraina non è solo una grave violazione dello statuto delle Nazioni Unite, ma sta causando anche gravi problemi a livello globale, soprattutto ai Paesi più vulnerabili. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a New York. “Serve più diplomazia, e l’Italia chiede a gran voce un rinnovo dell’iniziativa per il trasporto del grano nel Mar Nero”, ha detto. (Was)