- L'Italia è favorevole ad un rafforzamento delle Nazioni Unite, per rendere l’organismo più aperto e trasparente. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a New York. “Le Nazioni Unite possono fare di più e coinvolgere più Paesi del mondo: dalla Seconda guerra mondiale il mondo è cambiato, ed è necessaria una riforma”, ha detto. (Was)