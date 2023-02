Covid: Corrotti (Fd'I), Corte conti su mascherine certifica fallimento definitivo Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto si apprende dalla relazione del procuratore regionale presso la Corte dei Conti, Pio Silvestri, è la certificazione definitiva del fallimento dell'amministrazione Zingaretti, in particolar modo, in riferimento alla prima fase dell'emergenza pandemica a causa di discutibili affidamenti per la fornitura di mascherine anti-Covid per un importo pari a 11milioni e 776mila euro e mai recuperati. Così Laura Corrotti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Ciò che più preoccupa ora sono i danni causati, in tutto questo tempo, alle casse regionali: una gestione, quella della sinistra, influenzata dall'arroganza e dallo sperpero di denaro pubblico", conclude. (Com)