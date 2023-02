© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Palazzo Senatorio e il Colosseo illuminati con i colori giallo e blu della bandiera ucraina, in segno di vicinanza e solidarietà in occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto. Dalle ore 18 alle ore 24, Acea supporta l'iniziativa di Roma Capitale e Ministero della Cultura.