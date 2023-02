Ucraina: Blinken, Russia rilasci personale Osce immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca deve rilasciare immediatamente i membri dello staff dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) detenuti arbitrariamente. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken intervenendo al meeting virtuale del Consiglio permanente dell’Osce. Le forze russe, ha detto Blinken nel suo intervento, “hanno commesso attacchi diffusi e sistematici contro il popolo ucraino, molti dei quali sono stati documentati dagli esperti di questa stessa organizzazione”. L’Osce “ha svolto un lavoro fondamentale per indagare su queste atrocità e inviare esperti per riferire in modo imparziale in merito all’impatto della guerra della Russia sul popolo ucraino. E in cambio, la Russia ha cercato di bloccare l'Osce. La Russia ha abusato delle regole per sabotare il bilancio dell'Osce, costringendo questo organismo a operare di mese in mese, minando la sua capacità di intraprendere una pianificazione a lungo termine. La Russia ha arbitrariamente arrestato il personale dell'Osce, compresi diversi membri dello staff che sono ancora detenuti dieci mesi dopo. Non c'è alcuna giustificazione per queste detenzioni. Mosca dovrebbe rilasciarli immediatamente”, ha detto il segretario di stato.(Was)