Iran: quotidiano vicino a Khamenei chiede provvedimenti contro diplomatici tedeschi

- Il quotidiano vicino alla guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, “Kayhan” ha lanciato un appello alle autorità di Teheran di perseguire i diplomatici tedeschi residenti nella Repubblica islamica in risposta all'espulsione di due diplomatici iraniani a Berlino disposta dalla Germania dopo la condanna a morte del cittadino tedesco di origini iraniane, Jamshid Sharmahd. Hossein Shariatmadari, considerato uno dei “confidenti” di Khamenei, ha esortato il perseguimento di un "ufficiale di intelligence di stanza nell'ambasciata tedesca". Nel suo articolo, Shariatmadari ha affermato, senza portare prove, che "Sharmahd è stato incaricato di svolgere operazioni terroristiche dal governo tedesco e l'azione del ministero degli Esteri di Berlino di convocare l'ambasciatore iraniano ed espellere due dipendenti dell'ambasciata operazione per cancellare le tracce del coinvolgimento del governo tedesco in questa operazione terroristica”. (segue) (Res)