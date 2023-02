Iran: quotidiano vicino a Khamenei chiede provvedimenti contro diplomatici tedeschi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 febbraio, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto all'Iran di revocare la condanna a morte emessa da un tribunale di Teheran contro il cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd, accusato di concorso in attentato terroristico. In un messaggio su Twitter, il capo del governo federale ha scritto che “il regime iraniano combatte il suo stesso popolo in ogni maniera possibile e ignora i diritti umani”. Scholz ha quindi evidenziato: “Il verdetto di morte contro Jamshid Sharmahd è inaccettabile, lo condanniamo con la massima fermezza e chiediamo al regime iraniano di revocare la sentenza”. (segue) (Res)