Iran: quotidiano vicino a Khamenei chiede provvedimenti contro diplomatici tedeschi (4)

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Dopo l’uscita di Washington dall’accordo, Berlino è stata una delle principali sostenitrici all’interno dell’Unione europea per un rilancio dell’accordo e una cancellazione delle sanzioni. Il cambio di approccio della Germania è radicalmente mutato dopo le proteste anti-governative divampate in Iran a partire dal 16 settembre scorso in seguito alla morte della 22enne curda, Mahsa Amini, mentre si trovava in stato di custodia della polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. La Germania ha appoggiato l’imposizione di sanzioni dell’Unione europea contro entità e persone del regime iraniano responsabili della repressione dei manifestanti portata avanti in questi mesi dalle forze di sicurezza iraniane e costata oltre 500 morti e 20.000 arresti, tra cui 15 condanne a morte e cinque esecuzioni. (Res)