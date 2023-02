© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi della Bce sono saliti di 300 punti base “ma si è partiti da tassi negativi. In termini reali, i tassi sono ora attorno allo zero, dunque non c'è alcun motivo di preoccupazione”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un’intervista a Class Cnbc, a margine del G20. (Rin)