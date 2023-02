Roma: si moltiplicano gli atti vandalici di matrice politica, l'esperto "episodi marginali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni, danneggiamenti e atti vandalici. Nella Capitale si stanno moltiplicando gli episodi riconducibili a conflittualità di natura anche politica. Azione che se secondo il professore di storia contemporanea dell’Università di Roma Tre, Giancarlo Monina, “sono segnali preoccupanti anche se marginali, non siamo in presenza di un ritorno agli Anni di piombo”. Uno degli ultimi episodi è stata l’esposizione, sull’Altare della Patria, di uno striscione a sostegno dell’anarchico Alfredo Cospito da parte di alcuni attivisti. Un atto per cui sono stati identificati quattro militanti. Il 20 febbraio scorso, invece, sono state imbrattate le serrande della sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Garbatella. Nella stessa notte, a Villa Chigi, alcuni attivisti hanno dato fuoco alla corona dedicata a Paolo Di Nella, militante di Fronte della Gioventù ucciso nel 1983. Appena pochi giorni prima, ad Anzio, la sede della Cgil è stata vandalizzata con delle scritte No vax. Questa notte, inoltre, per la seconda volta in meno di 36 ore, è stata danneggiata la targa dedicata a Umberto Lenzini, storico presidente della Lazio, a cui è stato intitolato un parco a Val Cannuta. (segue) (Rer)