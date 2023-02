Roma: si moltiplicano gli atti vandalici di matrice politica, l'esperto "episodi marginali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Giancarlo Monina, “richiamare gli Anni di piombo è un’iperbole, ma sicuramente è una situazione che può destare preoccupazione. Ma preoccupa anche una violenza diffusa che trova manifestazione trasversale nei fenomeni sociali, più che politici. Per quanto riguarda la violenza politica i segnali ci sono ma sono marginali, a meno che non venga ricondotta a violenza politica qualsiasi protesta. Non giustifico un’azione non legale, ma quella dell’Altare della Patria è un’azione non violenta che ha un significato simbolico, a cui non siamo più abituati, ma azioni simili sono state frequenti nella storia del nostro Paese. Azioni illegali, ma pacifiche. Laddove le azioni politiche sfociano nella violenza, a maggior ragione se hanno un obiettivo come sezioni e persone, è preoccupante. Se ricordiamo la cronaca della città nell’ultimo anno - afferma il professore - è consueto che piccoli gruppi di anarchici facessero azioni dimostrative, anche violente o piuttosto forti e pesanti". (segue) (Rer)