Roma: si moltiplicano gli atti vandalici di matrice politica, l'esperto "episodi marginali" (3)

- Per il professore dell’università Roma Tre “ci sono segnali di disagio, che riguardano il mondo giovanile, e che può trovare attrazione nell’affaire Cospito, anche se non ho visto manifestazioni molto partecipate. Intorno a Cospito si è unito l'universo dell’anarchismo, non legato sempre alla violenza, fino a poche settimane fa disaggregato ma che si è accorpato con l’occasione. Un universo molto minoritario, che riprende una tradizione politica antica, ma non bisogna confondere - sottolinea Monina - una storia di duecento anni con le azioni messe in campo in questi giorni”. (Rer)