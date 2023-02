Ucraina: Cirielli, guerra contro tutte le democrazie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo un anno dall'inizio della guerra non è emerso alcun valido motivo per modificare gli equilibri geopolitici di un intero continente. È passata anche la risoluzione Onu contro l’invasione russa con 141 sì. Tra gli astenuti, Cina e India. La guerra è ingiustificata e illegale e non è solo contro l’Ucraina ma contro tutte le democrazie in Europa". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. “La guerra si è però dimostrata una drammatica palestra di resilienza che ha confermato la straordinarietà di un intero popolo, quello ucraino. L’Ucraina sta dimostrando di essere una nazione unita e fiera di sé come mai prima nella storia, una nazione che ha dignità da vendere”, ha aggiunto Cirielli. “Il diritto alla sovranità nazionale dell’Ucraina – ha affermato il vice ministro – va garantito a tutti i costi perché non è accettabile una guerra di aggressione. Non può né deve passare il principio che chi ha maggiore forza militare sia giustificato a invadere il proprio vicino. Ed è proprio in questo senso che le sanzioni alla Russia e il sostegno militare all’Ucraina assumono una funzione deterrente”. “La collocazione dell’Italia radicata nel patto Atlantico ha assicurato decenni di pace, sviluppo e prosperità. Roma resterà ancorata a questo asse per lealtà verso l’alleanza, per un vincolo di riconoscenza verso gli Usa e la Nato e per una pragmatica questione di Realpolitik”, ha precisato il vice ministro. “Auspico che la Russia ponga fine quanto prima a questa inaccettabile guerra. Fino a quando non avverrà, l'Italia continuerà a sostenere l’Ucraina”, ha concluso Cirielli.(Com)