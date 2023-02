Balneari: Gasparri (FI), doverosa attenzione Mattarella ma dibattito risente tesi opinabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È giunta l'annunciata riflessione del presidente Mattarella sulla discussa vicenda delle concessioni balneari. Doverosi l'attenzione e l'approfondimento sulle considerazioni del presidente della Repubblica”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il quale ha poi sottolineato che "il dibattito risente di sentenze del Consiglio di Stato, basate purtroppo su presupposti opinabili. Infatti le spiagge italiane non sono una 'risorsa scarsa' e ci sono quindi ampi spazi per nuove imprese e per una corretta concorrenza, non lesiva di investimenti, valore e continuità di imprese legittimamente esistenti. La mappatura lo dimostrerà agevolmente”. Per quanto riguarda le regole europee, ha aggiunto, “siamo tra quanti ricordano bene quanto disse lo stesso Bolkestein in un incontro alla Camera dei deputati a Roma anni fa: la sua direttiva riguarda servizi e non beni, quindi non tocca le concessioni balneari. Prima o poi questa interpretazione autentica prevarrà su altre tesi, rispettabili, ma da confrontare con altre opinioni, che personalmente considero valide e fondate e che continuerò a sostenere nel rispetto di tutti, ma nella libertà del confronto”. “La concorrenza – ha concluso – è un principio essenziale. Mi auguro che presto venga applicato ai giganti della rete come Amazon o Meta e tanti altri potentati che pagano tasse irrisorie e alterano, loro sì, il mercato. Li ci sono risorse enormi da recuperare, ponendo fine a un grave strapotere". (Rin)