Ue: Visco (Bankitalia), recessione non è inevitabile

- No, “una recessione non è inevitabile” in Europa. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un’intervista a Class Cnbc, a margine del G20. “Siamo rimasti sorpresi dell'andamento dell'economia migliore del previsto nel terzo trimestre dello scorso anno, consideravamo la possibilità di una recessione tecnica fra il quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023 ma non vediamo nulla di tutto questo”, ha aggiunto Visco. (Rin)