Piemonte: Cirio su autonomia differenziata, abbiamo residuo fiscale di 11 miliardi di euro

- Oggi è emerso un dato importante: il Piemonte ha un residuo fiscale di 11 miliardi di euro, questo i cittadini lo devono capire bene, perché vuol dire che tutte le persone che risiedono in Piemonte pagano ogni anno allo stato Italiano 11 miliardi in più della somma dei servizi che ricevono dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia, dai comuni. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della commissione del Consiglio regionale del Piemonte sull'Autonomia differenziata con la presenza del ministro Calderoli. "Ora non c'è equità e c'è un sistema centralista. Con l'autonomia differenziata noi siamo certi che con la via della responsabilità degli amministratori e delle competenze che vengono lasciate sui territori si possa ottenere maggiore efficienza, trasparenza e risparmio. - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)