Piemonte: Cirio su autonomia differenziata, abbiamo residuo fiscale di 11 miliardi di euro (2)

- E ai cittadini; quando gli si chiude una tratta ferroviaria, quando non si riesce a garantire l'apertura di un pronto soccorso, quando non si riescono a trovare le risorse per garantire l'occupazione; a queste persone bisogna spiegare che non si riesce a garantire nonostante paghino di più di più di quello che ricevono. Credo che questa sia una profonda ingiustizia, non stiamo chiedendo di attuare un manifesto politico elettorale, ma soltanto la nostra Costituzione. Noi siamo pronti a giocarci la carta dell'autonomia. Perché, lo dimostra la storia e lo dimostrano i fatti, tutto ciò che gestisci eliminando o riducendo la distanza tra il cittadino e lo Stato e tra l'amministratore e l'amministrato funziona meglio, costa di meno ed è più controllabile. Vuol dire che c'è maggior trasparenza e responsabilità. Chi sbaglia paga ma chi non sbaglia, il cittadino ha la capacità di vederlo e di premiarlo", ha concluso Cirio. (Rpi)