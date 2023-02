Donne: Casellati, ragazze non guardino a figure di successo effimero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ragazze di oggi “dico di non guardare a figure di successo effimero come modelli di vita, ma di tenere a mente l’insegnamento che ci ha lasciato una vera, grande leader come Margaret Thatcher: ‘Non conosco nessuno che abbia raggiunto i vertici senza duro lavoro. Questa è l'unica ricetta che conosco’”. Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo alla cerimonia per il Premio Bellisario “Donne che fanno la differenza” all’università la Sapienza di Roma. “Io – ha proseguito – la penso esattamente come lei: non ci sono scorciatoie. La libertà non è una clava da agitare per poter fare ciò che si vuole, ma un valore da difendere e su cui costruire il proprio progetto di vita e la piena realizzazione personale e professionale”. (Rin)