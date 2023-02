Veneto: assessori Corazzari e Caner, turismo sostenibile con strumenti moderni ed ecologici di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Pianificazione territoriale e urbanistica, Cristiano Corazzari è intervenuto riguardo all'esame del disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". "La regione Veneto con questo progetto di legge non costruisce o avvalla nessuna maxi struttura ricettiva in alta quota – spiega l'assessore - ma attraverso questo intervento normativo si permette ai Comuni di pianificare, attraverso i propri strumenti urbanistici, strumenti moderni ed ecologici di accoglienza turistica". "Non sono alberghi, sono manufatti a basso impatto per un'accoglienza temporanea – ha proseguito Corazzari –. Stiamo parlando di manufatti limitati nel numero e nella capienza ricettiva. Grazie a questa norma le amministrazioni comunali potranno valutare l'opportunità di realizzare queste strutture: saranno quindi i municipi a dare il via libera, non certo la Regione. Per il Veneto è una forma di modernità nell'offerta turistica, per stare al passo con un tipo di offerta molto apprezzata all'estero e in Italia, dedicata a un turismo di nicchia, un turismo slow e sostenibile". Il progetto nasce invece da presupposti molto chiari: il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità di queste piccole strutture amovibili, il portare il turista a contatto diretto con la natura", gli ha fatto eco l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner. (Rev)