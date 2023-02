Ucraina: leader G7 annunciano misure addizionali contro settore finanziario russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 sta prendendo “misure addizionali” in relazione al settore finanziario russo per minare ulteriormente la capacità della Russia di portare avanti la sua aggressione illegale all’Ucraina. E’ quanto si legge nella dichiarazione al termine della riunione in videoconferenza dei leader del G7 ospitato dal Giappone. “Mentre ci coordiniamo per preservare i canali finanziari per le transazioni essenziali, prenderemo di mira ulteriori istituti finanziari russi per prevenire l'elusione delle nostre misure”, recita il comunicato.(Git)