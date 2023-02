Ucraina: G7, azioni contro “attori di Paesi terzi” che sostengono materialmente la guerra della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 hanno stabilito di intraprendere delle azioni contro “attori di Paesi terzi che sostengono materialmente la guerra della Russia in Ucraina”. E’ quanto riporta la dichiarazione sottoscritta dai leader del G7 al termine dell'incontro virtuale convocato dal Giappone (presidente di turno) in occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I leader hanno riaffermato “l’incrollabile sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario". “Chiediamo ai Paesi terzi o ad altri attori internazionali che cercano di eludere o minare le nostre misure di cessare di fornire sostegno materiale alla guerra della Russia", hanno affermato i leader aggiungendo che l'alternativa sarà quella di "affrontare pesanti costi".(Git)