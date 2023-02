Balneari: M5s, governo in vicolo cieco confeziona figuraccia epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo abbiamo ripetuto a più riprese: i partiti di Meloni, Salvini e Berlusconi prendono in giro il settore dei balneari da più di sei mesi. E oggi dal presidente Mattarella è arrivata la sveglia. “Adesso la Meloni si ritrova in un vicolo cieco, perché ha fatto al settore promesse che non potevano essere mantenute. Come Italia confezioniamo dunque una figuraccia epocale, col rischio di una bella procedura d'infrazione”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Attività Produttive e i senatori M5s in commissione Industria e Turismo. “Questo è un governo che non ha idee e soluzioni neanche su mezzo problema, tanto che si limita a devastare misure già esistenti come reddito di cittadinanza, opzione donna, transizione 4.0, superbonus 110 per cento e anche il ddl Concorrenza, nel quale era stata fissata una road map chiara per arrivare alle gare per le concessioni demaniali. Un punto di caduta atteso dal lontano 2009, arrivato pure coi voti di Lega e FI che poi in maggioranza hanno fatto inversione a U”, sottolineano i parlamentari M5s, che concludono: “A farne le spese è il turismo italiano, imbrigliato in logiche clientelari del secolo passato. La Meloni, ormai ex sovranista e novella vestale dell'austerità, dica una volta per tutte agli italiani se c'è una fine al peggio di questi cinque mesi". (Rin)