Ucraina: Zelensky, al lavoro per liberare la Crimea

- Le forze ucraine si stanno preparando per liberare la penisola di Crimea. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Parlando di scadenze e passaggi, c'è solo una cosa che posso dire: dipende da tutti noi", ha osservato il presidente. "Ci sono misure che riguardano i militari, ci stiamo preparando per loro, siamo pronti moralmente, ci stiamo preparando tecnicamente: armi, rinforzo, formazione di brigate offensive, invio di persone per l'addestramento", ha proseguito. "Dobbiamo essere preparati, e poi ci saranno i giusti passi per la liberazione. E se Dio vuole, avremo successo", ha concluso Zelensky. (Kiu)