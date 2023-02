Italia-Usa: Tajani, Meloni a Washington prima dell’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà luogo prima di questa estate. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a New York. “Questo rafforzerà ancora di più la relazione tra i nostri Paesi, che sono due facce della stessa medaglia”, ha detto, aggiungendo che per il momento non è stata concordata una data precisa per la visita. (Was)