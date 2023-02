Firenze: Baldino (M5s), Valditara inadatto come ministro, violenza si condanna senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese in cui una sopravvissuta allo sterminio di Auschwitz è costretta a vivere con la scorta perché minacciata da nostalgici fascistelli non merita un ministro dell'Istruzione come Valditara. “Avrebbe dovuto condannare il pestaggio senza se e senza lanciando un messaggio chiaro al Paese. Invece non solo non ha condannato il pestaggio ma lo ha lui stesso politicizzato. Le sue dichiarazioni lo rendono inadatto come ministro dell'istruzione". Lo ha dichiarato Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s a Montecitorio, ospite della trasmissione “L'Aria che tira” su La7. (Rin)