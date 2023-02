Venezia: Giunta approva stanziamento di oltre 547 mila euro per progetti di promozione diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale ha approvato i progetti che saranno finanziati con lo stanziamento di oltre 547 mila euro riguardanti il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, l'integrazione sociale e gli ambiti culturali per la realizzazione di azioni per la promozione dei diritti. "Saranno realizzati progetti che favoriscono la promozione dei diritti e del benessere di bambini e adolescenti", ha spiegato l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio, che ha aggiunto: "La parte che riguarda le politiche educative ci vedrà realizzare in particolar modo gli 'Itinerari educativi' con progetti su temi che come amministrazione riteniamo meritevoli, ad esempio il valore dell'inclusione o dello sport o l'utilizzo consapevole del web, oggetto di un bando rivolto alle associazioni del territorio che uscirà prossimamente", ha poi concluso. (Rev)