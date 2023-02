Siria: ucciso un membro di Hezbollah nell'attacco su Damasco attribuito a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attacco avvenuto tra sabato e domenica scorsi a Kafr Sousa, a Damasco, in Siria, è rimasto ucciso un componente del movimento sciita libanese Hezbollah, Ali Yahya al Zin. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un'organizzazione non governativa con una vasta rete di fonti in Siria. Domenica 19 febbraio, 15 persone, di cui nove di nazionalità siriana, sono state uccise dai bombardamenti attribuiti a Israele a Damasco. Secondo l'Osservatorio, i missili israeliani avrebbero preso di mira un sito dove si trovavano milizie iraniane e membri di Hezbollah, in un'area tra Sayeda Zainab e Diabiya, nei dintorni della capitale siriana, distruggendo il seminterrato di un edificio vicino a un centro iraniano. (Lib)