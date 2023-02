Ucraina: Guerini, Italia la ha sostenuta da subito, dobbiamo continuare a farlo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

24 luglio 2021

- "L’Italia da subito si è messa a fianco del popolo ucraino e con tutta la comunità internazionale per aiutarlo dopo un’aggressione ingiustificata, contro tutti i principi del diritto internazionale. Credo che dobbiamo continuare a farlo così come abbiamo fatto fino a ora, con tutto il sostegno possibile all’Ucraina per consentire di arrivare a una pace vera e giusta che ripristini i principi del diritto internazionale e il diritto di sovranità e libertà". Lo ha detto il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, a margine di un evento promosso dall'Ufficio del Parlamento europeo alla sede di Milano con la Rappresentanza della Commissione europea a un anno dallo scoppio del conflitto. (Video: Agenzia Nova) (Rem)