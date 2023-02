Italia-Usa: Tajani, ho invitato Blinken a prossima Conferenza degli ambasciatori a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invitato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a parlare alla prossima Conferenza annuale degli ambasciatori d’Italia, durante il bilaterale avuto questa mattina a New York. Parlando con i giornalisti a margine del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il capo della diplomazia italiana ha detto che “dopo aver invitato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, lo scorso anno, vorrei avere il segretario di Stato a Roma, per parlare ai nostri diplomatici di quelle che sono le relazioni transatlantiche”. Con gli Stati Uniti, ha continuato, tutto “procede nel modo migliore, e continueremo a lavorare tutelando i nostri interessi”. (Was)