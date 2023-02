Costanzo: Mattarella, non esitò a schierarsi con coraggio contro criminalità mafiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, “giornalista, autore e sceneggiatore, che ha contribuito grandemente al rinnovamento dei generi televisivi, ideando nuovi format e nuovi linguaggi. Volto noto e familiare del piccolo schermo non esitò a schierarsi con coraggio contro la criminalità mafiosa, che reagì rabbiosamente organizzando un attentato contro di lui”. (Com)