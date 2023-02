Lombardia: Sgarbi, non sono pronto a lasciare il ministero, ma c'è disponibilità da Fontana e Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono pronto a lasciare il ministero, ma se mi pregano molto valuto. Berlusconi, che ha l'occhio lungo, sarebbe felicissimo se venissi in Lombardia, allora potrei essere l'assessore di tutti: un quinto di Fratelli d'Italia, un quinto della Lega, un quinto di Forza Italia, un quinto di Noi Moderati e un quinto anche della lista Fontana". Lo ha detto il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, a margine di un incontro privato - poco prima dell'inizio del vertice di centrodestra per la definizione della nuova giunta - con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ho deciso che rimarrò in Consiglio regionale per vedere l'insediamento, dopodiché inizierà una mattanza per gli assessori, però sono sottosegretario e credo che rimarrò a Roma" ha poi aggiunto Sgarbi. "Ma la disponibilità di Fontana e Berlusconi c'è. Quest'opzione è un'attrazione per me e per quelli che dovranno pensare a una buona Giunta" ha poi concluso il sottosegretario.(Rem)