Turchia-Russia: Erdogan a Putin, necessario agevolare la pace con l'Ucraina per evitare altri morti

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso al presidente russo, Vladimir Putin, la necessità di facilitare la pace con l'Ucraina prima che si perdano altre vite, durante un colloquio telefonico. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah", Erdogan ha sottolineato l'importanza della pace e di voler sinceramente rilanciare l'accordo raggiunto a Istanbul. Al riguardo, ha aggiunto che Ankara è pronta a contribuire al raggiungimento della pace. Il 22 luglio, la Turchia, le Nazioni Unite, la Russia e l'Ucraina hanno firmato un accordo a Istanbul per riprendere le esportazioni di grano da tre porti ucraini del Mar Nero. Da parte sua, l'Ucraina ha affermato che questa settimana sono attesi negoziati più ampi sull'estensione dell'iniziativa per i cereali del Mar Nero, che ha consentito l'esportazione di grano da tre porti ucraini. Oggi, in occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina, Erdogan ha avuto un colloquio telefonico anche con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (Res)