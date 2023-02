I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agrolimentare: Osservatorio Car, prezzi stabili ma possibili aumenti in prossimi giorni - Sono tornati stabili e in linea con la media del periodo i prezzi dei prodotti ortofrutticoli in Italia. Il clima mite dell'ultima settimana ha infatti favorito un'abbondanza di merci che ha permesso un abbassamento dei costi. A godere della stabilità dei prezzi sono soprattutto le arance e i radicchi, la cui produzione nei giorni recenti ha beneficiato delle temperature miti registrate in tutto il Paese. Sono queste alcune evidenze del trend rilevato dallo speciale Osservatorio del Centro agroalimentare Roma (Car) che ogni settimana scatta una fotografia dell'andamento del settore e fornisce dati e previsioni sui prodotti ortofrutticoli. Scendendo nel dettaglio, il Car - riferisce una nota - ha registrato un andamento stabile per le arance di pezzatura grande, mentre ha rilevato un aumento di qualche centesimo per le più piccole, legato a una maggiore richiesta da parte dei consumatori. Nello specifico, è buona l'offerta della varietà Tarocco, che con il calo delle temperature aumenta di pigmentazione e si rende più attrattiva, mentre si riduce quella delle bionde precoci, per lasciar spazio a varietà più tardive come il Navel Powel e il Lane Late. Per le prossime settimane l'Osservatorio tuttavia stima un aumento dei prezzi dovuto in gran parte a una crescita dei consumi e a una ripresa della richiesta da parte della Grande distribuzione organizzata (Gdo). Grande abbondanza pure per i radicchi, sia tondi sia lunghi, che generalmente provengono dal Veneto e dal Lazio. Anche in questo caso, la maggiore quantità a disposizione è stata favorita dal calo delle temperature e ha permesso la stabilizzazione del prezzo, che dovrebbe rimanere invariato anche nei prossimi giorni. Diverso, invece, è il discorso per le zucchine. A fronte di un drastico calo della disponibilità a livello nazionale, la Sicilia ha registrato un considerevole aumento della produzione. Si tratta, infatti, di un ortaggio che risente particolarmente degli sbalzi termici: se il meteo sarà favorevole, potrebbero registrarsi ulteriori ribassi nelle prossime settimane. La novità di questa settimana, invece, è l'arrivo delle fragole Candonga della Basilicata, il cui consumo rimane per il momento moderato con prezzi nella norma per il periodo. (Rer)