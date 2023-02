I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: Colombia chiede intervento Corte penale internazionale su violazioni diritti umani - Il governo della Colombia ha chiesto alla Corte penale internazionale di prendere provvedimenti sulle violazioni dei diritti umani in corso in Nicaragua. La Colombia, recita un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Bogotà, “ha accolto con repulsione le misure prese arbitrariamente dal governo del Nicaragua nei confronti di cittadini il cui unico crimine è stato quello di difendere la democrazia, il diritto di critica e i diritti umani universali". Il governo colombiano definisce “disumano” il modo in cui le autorità di Managua hanno esiliato i propri concittadini, “alcuni dei quali riconosciuti per le loro lotte dalla comunità internazionale”. La Colombia “invita il mondo intero a reagire”, prosegue il comunicato, in cui si invita il procuratore della Corte penale internazionale a “prendere provvedimenti su una questione così allarmante”. (segue) (Res)