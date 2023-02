© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Gruppo internazionale di contatto terrà riunione ministeriale il 21 marzo - Il Gruppo internazionale di contatto (Icg), l’istanza di dialogo promossa dall'Unione Europea per favorire il dialogo tra governo e opposizione in Venezuela, terrà una riunione virtuale a livello ministeriale il prossimo 21 marzo. Il gruppo, riferisce una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), ha tenuto ieri una riunione virtuale per discutere della situazione politica e umanitaria in Venezuela, compresi i colloqui tra governo e opposizione avviati in Messico. Il gruppo, prosegue la nota, ha ribadito l'obiettivo di contribuire a una soluzione pacifica e democratica della crisi in Venezuela. A tal fine, continuerà a mobilitare il sostegno regionale e internazionale e ha deciso di organizzare una riunione virtuale a livello ministeriale il 21 marzo 2023. Il Icg, nato il 7 febbraio del 2019 a Montevideo, riunisce Argentina, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Unione europea, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Spagna, Svezia e Uruguay con l’obiettivo di favorire il sostegno a un via pacifica e democratica per uscire dalla crisi, nonché per facilitare l'accesso e l'aumento degli aiuti umanitari al Venezuela. (segue) (Res)