- Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio sale a 54 morti - E' salito a 54 morti il bilancio ancora provvisorio delle inondazioni che hanno colpito la regione litoranea dello stato di San Paolo, in Brasile, a causa delle forti piogge cadute nella zona lo scorso fine settimana. Lo riferiscono le autorità dello stato. Nei sei municipi colpiti dal maltempo Guaruja, Bertilonga, Sao Sebastiao, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba si contano almeno 4.066 tra sfollati e persone rimaste senza casa che hanno urgente bisogno di assistenza dello Stato. La priorità al momento è la ricerca dei 30 dispersi, il soccorso e l'assistenza per le popolazioni colpite e il ripristino dei servizi fondamentali. Il governo statale ha riferito che più di 600 persone tra vigili del fuoco, personale della protezione civile, agenti delle forze dell'ordine, della polizia federale, delle forze armate e volontari, sono impegnate in azioni di salvataggio e identificazione delle vittime. (segue) (Res)