I fatti del giorno - America latina (5)

- Cile: governo stipula assicurazione contro i terremoti con la Banca mondiale - Il Cile e la Banca mondiale hanno ultimato i preparativi per la stipula di un'assicurazione contro i terremoti di forte intensità. Lo annuncia il ministero delle Finanze cileno in un comunicato. “Un evento poco frequente, ma che può incidere in modo significativo sulla gestione della politica fiscale e sul livello del debito pubblico in Cile”, si legge. L'assicurazione consentirebbe al Cile di ricevere risarcimenti prestabiliti, in caso di determinati eventi sismici di alta intensità che provochino danni materiali al Paese e alle finanze pubbliche. Questo in cambio del pagamento di un premio per la copertura all'inizio di ogni anno. (Res)