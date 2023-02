© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerospazio: la Cina punta a lanciare rete di satelliti per sbaragliare la concorrenza di Elon Musk - La Cina sta pianificando il lancio di una rete satellitare in orbita vicino alla Terra per garantire accesso a internet a utenti in tutto il mondo, in grado di sbaragliare la concorrenza della costellazione Starlink di Elon Musk. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post” citando una squadra di ricercatori guidata dal professor Xu Can dell’Università di ingegneria spaziale di Pechino. La costellazione, denominata “Gw”, includerà 12.992 satelliti di proprietà della China Satellite Network Group Co, compagnia che sarà creata ad hoc per il progetto. Non è chiaro quando l’iniziativa prenderà il via, ma l’obiettivo è di arrivare a superare il numero di satelliti lanciati in orbita dalla statunitense SpaceX entro il 2027. La Cina, spiegano i ricercatori, avrà così “il suo posto in orbita bassa, per evitare che la costellazione Starlink esaurisca rapidamente le risorse”. (segue) (Res)