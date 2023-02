© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Bielorussia: ministro Esteri Qin a omologo Aleinik, pronti ad approfondire cooperazione - La Cina è pronta a lavorare con la Bielorussia per approfondire la fiducia politica reciproca e assistere Minsk nella tutela della stabilità nazionale. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di una conversazione telefonica avuta oggi con l’omologo bielorusso, Sergei Aleinik. “Pechino continuerà a sostenere Minsk nella tutela della stabilità e dello sviluppo nazionali, opponendosi alle ingerenze nei suoi affari interni e alle sanzioni illegalmente inflitte al Paese”, ha affermato il titolare della diplomazia cinese. I due interlocutori, riferisce l’agenzia di stampa “China News Service”, hanno avuto anche un approfondito scambio d’opinioni sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, giunta oggi al suo primo anniversario. Qin ha illustrato all’omologo i principi del documento di posizione sul conflitto pubblicato stamani dal ministero degli Esteri cinese, evidenziando l’importanza del dialogo tra i Paesi belligeranti per prevenire un’espansione della crisi su vasta scala. (segue) (Res)