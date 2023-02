© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia-Cambogia: impegno a espandere commercio, obiettivo 15 miliardi di dollari entro 2025 - Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, ha concluso oggi una visita ufficiale a Bangkok di due giorni (23 e 24 febbraio), durante la quale ha incontrato l’omologo della Thailandia, Dom Pramudwinai, ed è stato ricevuto dal primo ministro, Prayut Chan-o-cha. Le parti hanno espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali, evidenziando che ci sono ancora molte potenzialità da sfruttare, e hanno concordato di far avanzare la loro partnership in quattro aree: connettività, pace e prosperità comune, legami tra i popoli, pace e prosperità regionali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri thailandese. Per quanto riguarda la cooperazione economica, l’obiettivo è portare l’interscambio commerciale a 15 miliardi di dollari entro il 2025. (segue) (Res)