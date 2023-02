Ucraina: Zelensky, formula di pace deve coinvolgere India e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula di pace per l'Ucraina dovrebbe coinvolgere anche India e Cina. Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Lavoro insieme alla nostra squadra e ai partner per garantire che partecipino non solo i Paesi che ci sostengono sin dai primi giorni. Vorrei davvero che i rappresentanti del continente africano fossero attratti dalla formula di pace. Ad essere onesti, vorrei che ci fossero anche India e Cina", ha sottolineato Zelensky.(Kiu)