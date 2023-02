Costanzo: assessore cultura Roma, scompare un grande protagonista del giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Maurizio Costanzo "scompare un protagonista di rilievo del giornalismo e della televisione italiani, un professionista poliedrico, la cui attività ha spaziato fra tanti generi: dalla carta stampata, alla radio, alla tv, al cinema, alla musica, al teatro, alla saggistica". Lo dichiara l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "In particolare, alla fine degli anni Settanta ha portato in Italia un modo di fare televisione allora inedito: quello del talk show, a cominciare da 'Bontà Loro' per arrivare a quello che è stato considerato il 'salotto televisivo' nazionale per eccellenza: il 'Maurizio Costanzo Show', in cui egli ha potuto mettere in mostra le sue non comuni doti umane e professionali come intervistatore, intrattenitore e scopritore di nuovi talenti - aggiunge l'assessore -. Ho un ricordo sentito delle ultime chiacchierate fatte con lui nel suo ufficio per organizzare, nel novembre scorso, la serata alla Casa del Cinema in occasione dei 50 anni della scomparsa di Ennio Flaiano cui volle, con grande generosità, partecipare con un suo video intervento in ricordo dell'amico. Se ne va un grande romano, arguto e affabile, che ci mancherà", conclude Gotor. (Com)