Ucraina: Blinken alla Russia, nessun Paese può invadere Stato sovrano senza conseguenze

- Nessun Paese può invadere uno Stato sovrano senza conseguenze. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Abbiamo la responsabilità di fare in modo che la pace sia duratura nel tempo: un solo uomo, il presidente russo Vladimir Putin, ha iniziato questa guerra, e solo lui può porvi fine”, ha detto, aggiungendo che “Mosca combatte per conquistare, mentre l’Ucraina combatte per la libertà”. (Was)