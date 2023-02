© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le macchine per il voto elettronico che verranno utilizzate per le elezioni legislative del prossimo 2 aprile in Bulgaria avranno un costo stimato di 4 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale, che ha avviato una procedura d’appalto per l’installazione del software con cui verrà depositato il voto elettronico.(Seb)