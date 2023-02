Imprese: Roccella, in riforma incentivi spazio a parità di genere e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, "dà ampio riconoscimento al lavoro femminile, al ruolo delle donne nella crescita socio-economica e al contributo delle aziende nel sostegno alla natalità". Lo ha dichiarato la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, rimarcando che “si tratta di un importante strumento di promozione della parità di genere, e di un segnale di grande attenzione di tutto il governo alla questione demografica”. “Innanzitutto – ha spiegato Roccella –, fra i princìpi generali che regoleranno le politiche pubbliche di incentivo alle imprese è presente il principio di valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione”. “Fra i criteri di indirizzo per la redazione di un codice degli incentivi – ha sottolineato – c’è inoltre il riconoscimento di una premialità alle imprese che valorizzano la quantità e qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità”. “Infine – ha aggiunto –, è previsto che i decreti legislativi di attuazione della riforma vengano elaborati di concerto con il ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che potrà dare il proprio apporto strategico”. “Si tratta di uno strumento molto concreto per rendere la parità una realtà effettiva e per contribuire a portare l’Italia fuori dal tunnel demografico nel quale sta precipitando. Solo se le donne saranno libere di essere madri senza rinunciare alla propria realizzazione – ha concluso la ministra – il nostro Paese potrà tornare a immaginare un futuro”. (Rin)