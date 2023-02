Ucraina: consigliere Usa Sullivan, F-16 non sono fondamentali sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia da combattimento F-16 “non rappresentano uno strumento fondamentale sul campo” per le Forze armate ucraine, impegnate a combattere con la Russia. Lo ha detto all’emittente “Cnn” il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. “Gli ucraini stanno per lanciare una importante controffensiva, e riteniamo che gli F-16 non siano fondamentali per i loro piano”, ha detto, aggiungendo che i caccia da combattimento potrebbero invece essere utili per la difesa dell’Ucraina nel lungo periodo. (Was)