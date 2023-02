Ucraina: domani la Cgil di Roma e Lazio in piazza per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani, in continuità con la grande manifestazione per la pace del 5 novembre scorso e a un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, la Cgil scende nuovamente in piazza, insieme a tutte le associazioni che aderiscono alla coalizione Europe for Peace, per chiedere il cessate il fuoco e l'apertura di un negoziato di pace. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Oggi pomeriggio, a Cassino - continua la nota - parteciperemo alla manifestazione di solidarietà con il popolo ucraino In piedi costruttori di pace, organizzata in piazza Diamare, e stasera, a Civitavecchia, alla fiaccolata per la pace promossa dall'Anpi, che partirà alle 18:30, da Largo Monsignor d'Ardia per arrivare a piazzale degli Eroi. Domani, 25 febbraio, saremo a Centocelle dove, alle 15, da piazza San Felice da Cantalice, partirà il corteo Cammino di pace contro ogni guerra per la fratellanza dei popoli. Alle 17, l'appuntamento è invece a largo Corrado Ricci, con la grande fiaccolata per la pace che confluirà in piazza del Campidoglio e che vedrà la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Fermiamo tutti insieme questa follia - conclude la Cgil -. La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno". (Com)